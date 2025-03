Chiccheinformatiche.com - Notifica di violazione del copyright di Facebook, truffa

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Negli ultimi tempi, sempre più utenti stanno ricevendo email sospette che li avvisano di presunte violazioni delsui loro account. Una delle truffe più comuni riguarda comunicazioni che sembrano provenire ufficialmente da Meta e che minacciano la chiusura o la sospensione dell’account a causa di infrazioni non meglio specificate.dideldi: Come riconoscere laSe hai ricevuto un’email con un messaggio simile a questo:“Abbiamo ricevuto una denuncia formale che accusa il tuo account di una gravedel. Secondo le politiche di, questo tipo di azioni potrebbe comportare la limitazione, disattivazione o eliminazione permanente del tuo account.”Abbiamo provato ad aprire il link contenuto nella mail e si apre una pagina simile a META BUSINESS che ci mostra questo testo:We have received multiple reports stating that your advertisement violates trademark rights.