Ilfattoquotidiano.it - “Non ti parlerò mai più. Voglio vedere i miei figli e crescerli”: volano accuse pesanti tra Kanye West e Kim Kardashian per colpa di Puff Daddy

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non accenna a placarsi il rancore tra Kim. Dopo una relazione durata nove anni e un matrimonio di sette, con quattroinsieme, i due ex coniugi, separati dal 2021, continuano a litigare senza sosta. L’ultima discussione è stata scatenata da un nuovo brano di, che vede come protagonisti laa maggiore North, di 11 anni, insieme a Sean Diddy Combs e suoo Christian.ha pubblicato una nuova canzone, “Lonely Roads Still Go to Sunshine”, in supporto a Sean “Diddy” Combs, coinvolto nelledi traffico sessuale, racket e violenza sessuale. Il brano, rilasciato il 15 marzo e rimosso il giorno successivo, vede la partecipazione dellaa di, North, di 11 anni, insieme a Diddy e suoo Christian. Secondo quanto riferito, Kimnon ha apprezzato la presenza di suaa nella canzone, accusandodi non consultarla prima.