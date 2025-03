Bollicinevip.com - ‘Non Succederà Più’, Eleonora Cecere: “Abbandono? Non sono pentita. Tra Helena e Javier è una cosa televisiva, Lorenzo e Shaila meglio distanti”

Leggi su Bollicinevip.com

LE BOLLICINE DI “NONPIÙ”,parla del suo percorso e dice la sua sulle coppie del GFSU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NONPIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NONPIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96Sabato 15 marzo 2025 è andata in onda l’intervista radiofonica di, ex gieffina del Grande Fratello.al GF (Screen Mediaset Infinity)L’ex gieffina ha abbondonato il reality a fine ottobre dopo aver ricevuto la sorpresa del marito. In merito al suo ritiro ha detto: “La mancanza della mia famiglia l’ho sentita molto forte perché per me era una prima esperienza. Noi siamo una famiglia molto unita, molto legata, stiamo sempre insieme.