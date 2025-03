Ilfattoquotidiano.it - Non sono più le piazze di una volta: l’Europa invocata non esiste

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Francesca Carone, per voce di Ursula von der Leyen, invoca il ReArm Europe che toglierebbe respiro al welfare degli Stati europei sottraendo 800 miliardi di euro. Non proprio noccioline. Però effettivamente se si prendesse una bella lente di ingrandimento per osservare da vicino la situazione in cui naviga attualmente mezzo Mondo, perfino i Romani, che hanno conquistato il mondo, chiamerebbero la neuro.La guerra L’Ucraina, per conto di Zelensky, fa finta di combattere una guerra con la Russia, che ha già perso. Però, vabbè, fa lo stesso. Il Presidente ucraino infatti fa il giro delle sette chiese per chiedere alancora armi e continuare una guerra fantasma con la Russia (che evidentemente ha già vinto). Anche l’America ha offerto armi a Zelensky con il favore di Biden.