Non solo Vlahovic: bufera per un'altra stella della Juve

I bianconeri cadono a Firenze ed esplodono nuovamente le critiche verso Motta e Giuntoli. In particolare, lascia perplessi la gestione di alcuni presunti giocatori topsquadra, non soltanto il serbo ex viola.Piove sul bagnato per lantus quest’oggi. Nonl’eliminazione dalla Coppa Italia e dalla Champions, ma anche una corsa al quarto posto che si complica terribilmente. Dopo un filotto di cinque vittorie consecutive in campionato, infatti, è arrivata prima la debacle casalinga contro l’Atalanta di Gasperini e, nella serata di ieri, la pesante sconfitta per tre a zero sul campoFiorentina.A preoccupare in particolar modo i tifosi e tutto l’ambiente in generale, però, non sono solamente i risultati. La vecchia signora infatti sta evidenziando difficoltà importanti nella gestione di alcuni calciatori.