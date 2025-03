Formiche.net - Non solo Gaza. La Heritage Foundation disegna la strategia Usa-Israele

La storica “relazione speciale” tra Stati Uniti esi appresta a entrare in una nuova fase. Secondo il rapporto pubblicato dallain questi giorni, intitolato “U.S.–Israel Strategy: From Special Relationship to Strategic Partnership, 2029–2047”, Washington dovrebbe trasformare il rapporto con Gerusalemme in una partnership strategica totale. L’obiettivo: rafforzare una cooperazione bilaterale paritaria sul piano della sicurezza, dell’economia e della tecnologia, in risposta ai mutamenti regionali e globali.Il documento, redatto dall’autorevole Kathryn and Shelby Cullom Davis Institute della fondazione, parte dalla constatazione cheè oggi una potenza militare, economica e tecnologica affermata, e non più uno Stato bisognoso di sostegno. In questo contesto, la scadenza del Memorandum of Understanding (MoU) decennale sul finanziamento militare nel 2028 viene vista come un’opportunità per ripensare in profondità la relazione bilaterale.