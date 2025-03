Formiche.net - Non solo Gaza e Siria, la special relation fra Meloni e Re Abdullah II di Giordania

Per la quarta volta in meno di un anno il presidente del Consiglio ha incontrato ReII di, a dimostrazione di un legame consolidato che va oltre le emergenze sul tavolo e che racconta di un’alleanza strategica per l’intera area mediterranea.i dossier attenzionati, con gli sforzi comuni alla voce transizione e con una prospettiva di lungo respiro chiamata Piano Mattei.Il colloquio a Palazzo Chigi tra Giorgiae ReII diha permesso di cerchiare in rosso il dossier, la cui emergenza principale riguarda i bisogni umanitari. Entrambi hanno manifestato non poco apprezzamento per la solida cooperazione tra le due nazioni nell’assistenza umanitaria, sia nel quadro dell’iniziativa italiana Food for, sia con l’iniziativa giordana per un ponte aereo.