Calciomercato.it - Non solo Dybala, UFFICIALE: doppia lesione muscolare per la Roma

Lain ansia per le condizioni di Paulo, il comunicato sull’infortunio dell’argentino e di un altro giallorosso fermo ai boxContro il Cagliari, al termine di una partita difficile, laè riuscita ad avere la meglio, riscattando parzialmente la delusione dell’uscita dall’Europa League e centrando la sesta vittoria consecutiva in campionato. Una striscia clamorosa, per la squadra di Ranieri, che continua a macinare punti e improvvisamente si ritrova in corsa nonper un posto in Europa ma anche per la Champions. Il quarto posto ora distaquattro punti. Ma la vittoria contro i sardi per 1-0, siglata da un gol di Dovbyk, ha preteso un prezzo elevato per i capitolini.Nonper la– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, infatti,ha dovuto lasciare la sfida per infortunio.