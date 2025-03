Anteprima24.it - Non solo Campania: la prima foto del Papa al “Gemelli”. Trump vede Putin

Tempo di lettura: 3 minuti: ‘DOMANI PARLERÒ CONDELLA FINE DELLA GUERRA’KIEV E RIARMO, MELONI LAVORA A RICOMPATTARE LA MAGGIORANZAha detto che vuole parlare condomani della fine della guerra in Ucraina, aggiungendo che ci sono “ottime possibilità” di riuscirci. L’inviato americano Witkoff ha parlato da parte sua di “distanze ridotte” tra Mosca e Kiev, con un accordo possibile forse “nel giro di qualche settimana”.Zelensky rivela intanto che l’Ucraina ha testato con successo il suo nuovo missile Long Neptune: ha una gittata di 1.000 km, in grado di colpire la capitale russa. Tenere assieme la maggioranza in vista del Consiglio europeo del 20-21 marzo su Kiev e riarmo, senza scontentare gli alleati ma evitando passi indietro sulla posizione portata a Bruxelles: la Meloni prepara il passaggio in Parlamento di domani e dopodomaniSCONTRO USA-HOUTHI, ‘ALMENO 53 MORTI E 98 FERITI IN YEMEN’ALLERTA IN ISRAELE.