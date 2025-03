Ilfattoquotidiano.it - “Non si sarebbero mai fatti del male, qualcuno sa cosa è succeso”: il mistero dei gemelli trovati morti in montagna. Dovevano essere su un volo per Boston

Unavvolge la morte di Qaadir e Naazir Lewis, duedi 19 anni originari di Lawrenceville, vicino ad Atlanta. I loro corpi sono stati rilo scorso fine settimana in cima a Bell Mountain, una vetta panoramica ma isolata nella contea di Towns, in Georgia, vicino al confine con la Carolina del Nord. Un luogo che, secondo i familiari, i due ragazzi non avevano mai visitato né menzionato prima. A scoprire i corpi, entrambi con ferite da arma da fuoco, è stato un escursionista: i due fratelli avrebbero dovuto trovarsi su un aereo diretto a, dove avevano in programma di incontrare degli amici. I biglietti aerei, con partenza prevista per venerdì 7 marzo alle 7 del mattino, sono statinei loro portafogli.“Come sono finiti in? Non fanno escursioni laggiù, non ci sono mai stati”, si chiede la zia, Samira Brawner.