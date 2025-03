Ilrestodelcarlino.it - Non lo vedono da una settimana: lo trovano morto sul pavimento

Ferrara, 17 marzo 2025 – Non lo vedevano in giro da una. Una cosa insolita per uno come lui. Vicini e gestori di bar e locali lo incontravano spesso sotto il portico di piazza Ariostea mentre passava per uscire o tornare a casa o quando si fermava per un caffè e quattro chiacchiere. Quell’assenza, col passare dei giorni, ha iniziato a essere sempre più sospetta. Ed è stato nella serata di giovedì che i vicini, non avendo risposte, hanno deciso di dare l’allarme. Alla palazzina al civico 5 di piazza Ariostea sono quindi arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato. Non riuscendo a mettersi in contatto con la persona che viveva sola in quell’abitazione – il 71enne Andrea Bonazzi – hanno chiesto ai pompieri di forzare la porta. Una volta dentro, si sono trovati davanti agli occhi la scena a cui nessuno avrebbe voluto assistere.