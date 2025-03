Gamberorosso.it - Non distruggere il caffè che hai in casa: con questo metodo puoi conservarlo meglio e più a lungo

In una puntata di Report, andata in onda su Rai3, sono state evidenziate alcune criticità del “sistemaItalia”, in particolare la mancanza di informazioni nei confronti dei clienti finali. Tra i vari argomenti citati in trasmissione c’è stato anche il tema della conservazione del. Quando si parla di, che è uno dei prodotti aromaticamente più complessi al mondo, si tende a trascurare l’importanza della sua conservazione e dei fattori che ne deteriorano velocemente il flavore. In molte case italiane ilmacinato è conservato nella credenza a temperatura ambiente, a volte anche esposto alla luce, tutti fattori che ne compromettendo irrimediabilmente la sua freschezza e il suo aroma. Per affrontare scientificamentetema ho scelto di fare riferimento al Coffee Freshness Handbook della Specialty Coffee Association che offre dati scientifici sulle principali cause di deterioramento della qualità dele che confermano quanto sia importante una corretta conservazione.