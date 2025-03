Ilfattoquotidiano.it - “Non bisogna mai arrendersi, la speranza non deve morire”: Mara Venier scoppia a piangere ripensando alle condizioni di salute del marito Nicola Carraro

Sta mettendo tutta se stessaper stare vicino al, che da tempo lotta con precariedi. Ieri, a “Domenica In”, la conduttrice si è lasciata andare a un momento di commozione in presenza di Sandro Giacobbe e della moglie Marina Peroni. Ospite del programma, il cantautore ha rivelato di essersi ammalato di tumore per la seconda volta e di aver fatto la chemioterapia, aggiungendo che “i medici mi hanno assolutamente prescritto di stare seduto e di non forzare sul bacino, sul femore”.Proprio da questo racconto arriva la solidarietà della coppia, che ha mandato un saluto a, scatenando inun turbinio di emozioni: “Vogliamo mandare un abbraccio anche a”. E Marina ha poi aggiunto: “Devi essere forte,, io so come stai”. Il pensiero va inevitabilmente a, enon riesce a trattenere le lacrime.