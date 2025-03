Davidemaggio.it - Nomine Rai: Zurzolo nuovo Direttore di RaiNews24, Petrecca verso Rai Sport

La partita dellein casa Rai è sempre molto calda, ma un’intesa seppur parziale nella maggioranza è stata raggiunta in merito alle direzioni ad interim, quindi le più urgenti. Su tutti, il ruolo didi: sfiduciato, è in arrivo Federicoin quota Forza Italia.Di, fino ad oggi, conoscevamo il figlio Lorenzo, attore che tra i suoi ultimi impegni annovera M – Il Figlio del Secolo e le serie La Storia e Prisma (era Daniele Tramet).Secondo il Corriere, Paolo(Fratelli d’Italia) andrebbe di fatto a cadere in piedi con la direzione di Rai. Via a luglio Francesco Pionati (Lega) dal Giornale Radio poiché andrà in pensione, dovrebbe arrivare – dalla Direzione Comunicazione – Nicola Rao (FdI). Nonostante la fresca protesta delle redazioni, Roberto Pacchetti (Lega) vala conferma alla guida dell’informazione targata TGR, così come resterà al suo posto Pierluca Terzulli (PD),del TG3.