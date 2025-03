Nomine in Rai c’è l’accordo sui nuovi direttori di Tg | chi va via e chi viene confermato

Leggi su Open.online

Arrivano le nuoveai vertici dei Tg della Rai, dopo che la maggioranza di centrodestra ha trovato un accordo sui nomi. Sarà ora compito del Cda di viale Mazzini del prossimo 20 marzo ad approvare le.Le nuoveSecondo l’agenzia Ansa, alla giuda di Rainews24 andrà Federico Zurzolo, in quota Forza Italia. Prenderà il posto di Paolo Petrecca, che di recente è stato sfiduciato dall’80% della sua redazione a tre anni dalla nomina. Petrecca andrà dirigere Rai Sport. Per la guida dei giornali radio arriva la nomina di Nicola Rao, che sarebbe sostenuto da Fratelli d’Italia. Rao prende il posto di Francesco Pionati, prossimo alla pensione.Le confermeIl Cda del prossimo 20 marzo dovrebbe poi confermare alla guida della Tgr Roberto Pacchetti, in quota Lega. E poi la direzione del Tg3, già retta ad interim da Pierluca Terzulli, vicino al Pd, dopo che Mario Orfeo è passato alla direzione di Repubblica.