Parmatoday.it - Noceto: "Quella strada è impraticabile e piena di grosse buche: le auto si danneggiano"

Leggi su Parmatoday.it

Lache collega via Parola con via Mainino asi trova in condizioni precarie e pericolose per chi la percorre. Sono i residenti che segnalano la situazione a Parmatoday, dopo aver tentato di avere risposte concrete dal Comune. "Lae i nostri veicoli continuano.