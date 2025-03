Terzotemponapoli.com - NM Live – Lotta Scudetto? L’Inter perderà dei punti, Conte saprà gestire questo momento

NM– Ignoffo, Fontana, Di Vicino, Salvione, Petrazzuolo e Pasino sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempoNapoli.Com:NM– Ignoffo: “dei, il Napoli deve pensare a sé stesso ma il pari di Venezia lascia l’amaro in bocca, qualcosa non ha funzionato”GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del Napoli: “Inter premiata da un gol di pochi centimetri col Monza e Napoli penalizzato per lo stesso motivo col Venezia? Nel calcio succede, gli episodi incidono nel corso della stagione.