Nizar Ramadan | C’è sempre un posto al Tavolo dei costruttori di pace

Islam, cristianesimo ed ebraismo: questa sera a Roma la ‘Tavola di’ accoglierà le tre grandi religioni monoteiste per rilanciare il dialogo tra culture e tradizioni diverseMarzo è un mese particolarmente sacro per le tre religioni monoteiste. Per l’Islam è il mese del, che commemora la rivelazione del Corano; per il Cristianesimo è il mese dell’Annunciazione a Maria della nascita del Redentore; per l’Ebraismo è il mese di Purim, la festa che ricorda la salvezza del popolo ebraico in Persia. Ecco perché a Roma, proprio questa sera, 17 marzo 2025, attorno a un’unica Tavola sarà condiviso il cibo nel corso di un fondamentale incontro interreligioso, per approfondire la reciproca conoscenza, lanciare un messaggio universale die invitare tutti alla riconciliazione, al fine di stabilire nuovi solidi ‘ponti’ di dialogo tra le comunità.