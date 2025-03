Niente tasse per pagare le armi e un riferimento a Giorgetti | la mediazione di Meloni verso il Consiglio europeo

Leggi su Open.online

Domani, subito dopo pranzo la premier Giorgiatornerà in Parlamento, proprio lo stesso giorno in cui anche Mario Draghi farà il suo ritorno a Palazzo Madama per essere audito sulla competitività Ue. E’ la prima tappa delle comunicazioni in vista delchiamato a discutere il piano ReArm Eu, che dovranno essere sostenute da una risoluzione calibrata per evitare divisioni all’interno della maggioranza. Seguirà il dibattito parlamentare, durante il quale dovrà fronteggiare le critiche delle opposizioni. Anche l’opposizione presenterà la propria risoluzione, ma al Senato, se quella di maggioranza dovesse essere approvata, tutte le altre decadranno (e dunque le divisioni dell’opposizione, o interne al Pd, si vedranno con più chiarezza il giorno dopo alla Camera). Ora quindi è importante per la premier incassare un sì forte e proprio per questo si è lavorato fino a sera, oggi, per scrivere un testo che risulconvincente anche per la Lega di Matteo Salvini, mai poco ora poco disposta a mediare soprattutto sul tema della guerra all’Ucraina.