Spazionapoli.it - Niente Coverciano per i cinque azzurri: ecco la decisione di Spalletti

Leggi su Spazionapoli.it

titolarissimi del Napoli non sono arrivati aper il ritiro della Nazionale: il retroscena Dopo il pareggio contro il Venezia, i calciatori convocati nelle rispettive Nazionali si sono recati verso i rispettivi ritiri. Amir Rrahmani, nonostante l’infortunio, è partito per raggiungere ct Foda per il doppio delicato impegno di Nations League con il suo Kosovo. E così, tutti gli altri, da Anguissa aiitaliani.Infatti,ha convocato bencalciatori della rosa di Antonio Conte. Un record per il club. Non accadeva da 36 anni. In quel caso, il commissario tecnico era Vicini, era il Napoli di Maradona, e in Azzurro furono chiamati Carnevale, Ferrara, Crippa, Fusi e De Napoli.Da Meret a Politano, tutti a casa InterI calciatori del Napoli convocati da misternon hanno raggiunto il raduno al centro sportivo di