Ilfattoquotidiano.it - Nicola Rao presenta il suo libro su Sergio Ramelli: “Bisogna fare tutti insieme un passo in avanti per superare gli anni di piombo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

– uno studente di destra di diciotto– viene aggredito a colpi di chiavi inglesi da un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare, morendo dopo 47 giorni di agonia. “L’obiettivo di questoè quello di raccontare questa storia terribile , tra le tante che pure hanno caratterizzato l’Italia deglisettanta, a chi anche per motivi anagrafici non la conosceva e ricordarla alle tante persone che forse se l’erano dimenticate. L’obiettivo è quello di denunciare il virus dell’intolleranza, perché come ci insegna e ci racconta questa questa storia, dall’intolleranza si arriva alla violenza e dalla violenza si arriva all’omicidio”.Rao, giornalista e saggista parla così del suo ultimo‘Il tempo delle chiavi. L’omicidioe la stagione dell’intolleranza’, edito da Piemme.