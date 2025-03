Liberoquotidiano.it - Netanyahu annuncia licenziamento del capo dello Shin Bet

Il primo ministro israeliano Benjaminhato la sua intenzione di licenziare ilBet, Ronen Bar. In una dichiarazione l'ufficio diafferma che il premier ha incontrato Bar e "lo ha informato che questa settimana presenterà una proposta al governo per porre fine al suo mandato". In una seconda dichiarazione,ha affermato: "A causa della continua sfiducia, ho deciso di portare al governo una proposta di risoluzione per porre fine alla posizione delBet. Cittadini di Israele, siamo nel mezzo di una guerra per la nostra stessa esistenza, una guerra su sette fronti. In ogni momento, ma soprattutto in una guerra per la nostra esistenza come quella attuale, il Primo Ministro deve avere piena fiducia nelBet. Ma, con mio grande disappunto, la situazione è opposta: non ho questo tipo di fiducia”.