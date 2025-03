Baritoday.it - "Nessuna fibra di amianto" aerodispersa nella zona della palazzina crollata. Puntellato lo stabile di via Pinto 16

Leggi su Baritoday.it

Non vi sono "fibre diaerodisperse" nell'area del crollotra via De Amicis e via, collassato lo scorso 5 marzo nel quartiere Carrassi di Bari. E' quanto rilevato nel corso dei campionamenti effettuati nelle giornate di mercoledì 12 e giovedì 13 marzo attraverso le.