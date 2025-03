Pisatoday.it - "Nemmeno l'allerta rossa li ha fermati": nuovo abbandono di rifiuti a Coltano

Leggi su Pisatoday.it

"Non li haneanche l’. Tutti erano in casa e loro si davano da fare, caricavano e scaricavano a, questa volta vicino a via del Caligi.compositi, potenzialmente pericolosi, che certo non possono essere recuperati a mano, e come al solito abbandonati in aree.