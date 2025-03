Lanotiziagiornale.it - Nelle carceri italiane è emergenza suicidi: da inizio anno ben 18 detenuti si sono tolti la vita. Ruotolo (Pd): “Il governo ignora il problema”

“Un altro. Il diciottesimo dall’dell’. Stavolta a Verona, dove un uomo di 69 anni si è tolto la. A questa tragedia si aggiunge anche ilo di un operatore. Siamo solo a metà marzo,passati appena 75 giorni dall’dell’, enostre prigioni cigià stati 18. Uno ogni quattro giorni come nel 2024?.Così in una nota Sandro, componente della segreteria nazionale del Pd ed europarlamentare che fa notare anche che “l’scorso è stato unnero: 88silae 243morti in carcere, il numero più alto mai registratostatistiche ministeriali degli ultimi 30 anni. Non è un caso che sempre più persone in carcere si tolgano la. Non è un caso che la disperazione sia diventata la regola.