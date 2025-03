Nella fase discendente del campionato il Napoli viaggia con una media punti 188 Repubblica

Ilnapolista.it - Nella fase discendente del campionato il Napoli viaggia con una media punti 1,88 (Repubblica)

Marco Azzi sucommenta il pareggio delcontro il Venezia per 0-0. Un trend negativo che continua da due mesi e che ha portato ilad avere unadi 1,88. Nel girone di andata laera stata di 2,31.Lo 0-0 a Venezia conferma il trend negativo delScrive Marco Azzi su:“C’è poco di episodicobrusca frenata del, anche se l’occasione persatrasferta di Venezia assomiglia alla classica goccia capace di far traboccare il vaso, allontanando un po’ — a prescindere dai risultati delle dirette concorrenti — il sogno dello scudetto.delgli azzurrino infatti con una(1,88) nettamente inferiore rispetto a quella mantenuta nel girone d’andata, concluso dalla squadra di Antonio Conte da campione d’inverno a quota 44 in classifica.