Nel bosco di Albate spunta un ordigno (inesploso) della seconda guerra mondiale

Como, 17 marzo 2025 – Unrisalente alla, è stato trovato e messo in sicurezza in un’area boschiva ad, periferia di Como. È stato trovato domenica mattina in zona Trecallo da un comasco di 44 anni che stava facendo una passeggiata e ha subito chiamato la polizia. L’uomo aveva notato la punta del proiettile emergere dal terreno, e aveva dissotterrato l’oggetto pensando fosse innocuo, salvo poi rendersi conto che aveva dissotterrato un. Una pattugliaSquadra Volante è arrivata sul posto e incontrato l’uomo, che nel frattempo si era allontanato mettendosi a distanza di sicurezza. I poliziotti hanno quindi circoscritto l’intera area boschiva, impedendo ogni accesso e facendo intervenire gli specialisti del Reparto Artificieri di Milano Malpensa, che hanno provveduto a effettuare una scansione radiografica dell’per poi provvedere alla sua rimozione.