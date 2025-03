Metropolitanmagazine.it - Neil Young ha deciso di eliminare i biglietti “platinum” dai suoi tour

Galeotto fu Robert Smith. Tempo fa, il leader dei Cure aveva infattidi non aderire al programma di biglietteria “” di Ticketmaster, né ad altre opzioni di dynamic pricing in riferimento alShows of a Lost World. Una presa di posizione apprezzata da, che ha scelto di seguire l’esempio del collega, promettendo diquesta categoria.Iper il Love Earth World, che porterà il cantautore in giro per il mondo, toccando anche l’Europa, sono già disponibili dal mese scorso, quindi è probabile che questa novità partirà dalle sue prossimenée. Isono una quota di posti messi in vendita da Ticketmaster a prezzi premium, che variano in base alle condizioni di mercato.spiega la sua decisione in un postSul suo sito ufficialeArchives, il musicista ha spiegato: «Il mio management e il mio agente hanno sempre cercato di proteggermi quando ero in, ottenendo le condizioni migliori possibili.