Negli Stati Uniti è iniziato il contrabbando di uova

Con il prezzo schizzato alle stelle – fino a 20 dollari a confezione –lesono vittime di speculazioni e ora anche di. Molti cittadini, nel tentativo di risparmiare, hannoa produrre in proprio, ma allo stesso tempo la criminalità organizzata sta incentivando il commercio in nero proveniente da Messico e Canada. Con la vendita di, molti statunitensi si recano ai due confini per acquistarea prezzi più bassi, riportandole poi oltre la dogana. Tuttavia, è una pratica è illegale: le leggi statunitensi vietano l’importazione diattraverso canali non ufficiali, poiché non sottoposte ai dovuti controlli sanitari.da dichiarare?Solo tra gennaio e febbraio, al confine di El Paso, in Texas, sono state fermate oltre 90 persone che tentavano di introdurrecrude dal Messico.