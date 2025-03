Quotidiano.net - ‘Ne vedremo delle belle’: il cast e cosa sappiamo sul nuovo programma di Carlo Conti

Roma, 17 marzo 2025 –torna in tv nel suo post-Sanremo con untutto: ‘Ne. Il format, in onda per la prima volta su Rai 1 a partire da sabato 22 marzo, si presenta come un ibrido tra ‘Ora o mai più’ e ‘Tale e quale show’. Le protagoniste sono, infatti, dieci soubrette che hanno dominato in tv negli anni 90 e 2000 e che dovranno sfidarsi tra loro in diverse materia per eleggere una vincitrice. Per condurre questo showha rinunciato a fare da padrone di casa, dopo 7 anni consecutivi, sul palco della premiazione dei David di Donatello: “Troppi impegni in tv” ha spiegato. IlI nomiconcorrenti dello show sono stati diffusi lo scorso 4 marzo direttamente dal conduttore, che ha creato ilinsieme al team di autori con cui lavora abitualmente, con un post comparso sul suo profilo Instagram ufficiale.