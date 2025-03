Oasport.it - NBA, i risultati della notte (17 marzo). Orlando ferma la striscia di Cleveland. Vittorie di Lakers e OKC

Leggi su Oasport.it

Sono otto le partite di unaNBA che ha visto interrompersi a sedici ladiconsecutive deiCavaliers. Are l’imbattibilità dei Cavs, ci hanno pensato gliMagic, che vincono anche in trasferta per 108-103, rimontando nel secondo tempo prima con un terzo quarto da 35-22 e poi con un ottimo finale di partita. Decisivo Paolo Bancherom che mette a referto una partita da 24 punti, 11 rimbalzi e 7 assist, mentre anon bastano i 23 punti di Donovan Mitchell.Cade la numero unoEastern Conference ed invece vince quellaWestern Conference. Gli Oklahoma City Thunder, infatti, espugnano il campo dei Milwaukee Bucks per 121-105 grazie soprattutto ad un secondo quarto da 29-15. Protagonista ovviamente Shai Gilgeous-Alexander con 31 punti, ma importante anche il contributo di Isaiah Hartenstein, che firma una doppia doppia da 24 punti e 12 rimbalzi.