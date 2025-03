NBA | Doncic e Reaves trascinano i Lakers ai Bucks non basta Giannis contro i Thunder

Leggi su Sportface.it

I Los Angelestornano a vincere: nella notte di NBA 2024/2025, Lukae Austinhanno interrotto una striscia di quattro sconfitte di fila trascinando i compagni alla vittoria per 107-96i Phoenix Suns. Partita quasi a senso unico, con iche ritrovano alcuni titolari (tra cui lo stesso) e vola sul +20 già nel primo quarto. Gli ospiti non riescono a reagire e incassano il terzo KO nelle ultime quattro partite. I 21 punti di Kevin Durant (con 9 rimbalzi) e i 19 di Devin Booker (con 11 assist) sono troppo poco per impensierire i. In particolare,sfiora la tripla doppia con 33 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, mentreaggiunge 28 punti.TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHEAntetokounmpo – Foto Benny Sieu IPANBA: tripla doppiama nonRimanendo nella Western Conference, ai Milwaukeenonuna tripla doppia diAntetokounmpo per avere la meglio degli Oklahoma City