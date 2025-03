Juventusnews24.com - Nazionali Juventus Next Gen: convocati quattro bianconeri con le rispettive Selezioni. Ecco chi sono

di RedazioneNews24Gen:. Tutti i dettagli comunicati dal clubPrima sosta del 2025 dedicata agli impegni delle variearrivate anche le convocazioni in Nazionale per diversi giocatori dellaGen di mister Brambilla, reduce dal ko di Latina nel campionato di Serie C.IComenencia (Curacao), Papadopoulos (Grecia Under 21), Puczka (Austria Under 21) e Turicchia (Italia Under 21), fresco di doppietta in uscita dalla panchina sul campo del Latina.Leggi sunews24.com