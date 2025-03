Juventusnews24.com - Nazionali Juve, 14 i convocati dalle rispettive selezioni. Calendario e impegni: tutto quello che c’è da sapere

di RedazionentusNews24, 14: ile glidei bianconeri con leTempo di sosta e tempo di. Il campionato si ferma e lasaluta i giocatori impegnati con lein giro per il mondo. Sono 14 i calciatoridai loro CT:dei bianconeri nel dettaglio.– «Il campionato si ferma per glidelle, e sono quattordici i bianconeri che, dalla Prima Squadra, sonocon le loro. Ecco la loro agenda.Italia (Gatti, Cambiaso)Quarti di finale di Nations League per gli Azzurri, con la Germania. Andata a San Siro giovedì alle 20.45, ritorno a Dortmund domenica alla stessa ora.Francia (Kolo Muani)Anche per la Francia doppio quarto di finale di Nations League, con la Croazia.