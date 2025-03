Internews24.com - Nazionali Inter, ecco la lista completa dei convocati: tutti i nerazzurri che lasceranno Appiano

di Redazioneladeidal club, vediamo quii giocatori che, il club nerazzurro – tramite un comunicato apparso sulle proprie piattaforme – ha reso noti idai rispettivi paesi. Vediamo quii giocatori che– «Dopo l’importante vittoria per 2-0 sul campo dell’Atalanta, il Campionato si ferma per la quarta sosta della stagione per gli impegni delle. Per l’sono 11 i calciatoridalle rispettive, che saranno impegnati in incontri di Nations League e qualificazioni ai mondiali. Per Yann Bisseck prima chiamata con la nazionale tedesca.I calciatori dell’che viaggeranno in Europa e nel Mondo saranno: Bastoni, Barella, Frattesi (Italia); Lautaro Martinez (Argentina); Asllani (Albania); Bisseck (Germania); Thuram, Pavard (Francia); Calhanoglu (Turchia); Taremi (Iran); Arnautovic (Austria).