Nazionali Inter dodici nerazzurri restano a casa! Ecco con chi potrà lavorare Inzaghi

di Redazionecon chidurante la sosta per leArchiviata la vittoria sull’Atalanta, è tempo per i giocatori dell’di fermarsi per i relativi impegni con le rispettive, lasciando spazio a due settimane di stop per tutti i maggiori campioni in giro per il mondo. Come riportato da Daniele Mari, saranno 12 iche invece non hanno risposto presente alle chiamate delle selezioni e rimarranno a Milano peralla corte dio per recuperare dai loro problemi fisici. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta.????, la lista aggiornata degliisti chea Milano:Sommer-MartinezAcerbi-De Vrij-Carlos Augusto-Darmian-Dimarco- Zalewski-DumfriesZielinski (non recuperabile dopo la sosta)-MkhitaryanCorrea -Thuram pic.