Unlimitednews.it - Nazionale, Casadei e Ruggeri in coro “Concentrati su questa occasione”

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – “Sicuramente sta arrivando tutto molto in fretta, cerco di rimanere concentrato sul presente. È sempre un piacere ricevere complimenti dal ct della, è un motivo d’orgoglio. Cerco di fare il massimo, è una sorta di motivazione in più per me per continuare a lavorare”. Lo ha dichiarato il centrocampista del Torino Cesare, alla sua prima convocazione con la maglia azzurra dell’Italia in vista della doppia sfida di Nations League contro la Germania. “L’esperienza all’estero mi ha dato tanto, ne sono uscito diverso come persona e come calciatore, posso solo ringraziare le persone che mi hanno aiutato, sono molto orgoglioso del percorso fatto”, ha spiegato l’ex Chelsea.E ancora: “Col mister Spalletti ci siamo presentati ieri sera – ha dichiarato dal ritiro azzurro al Bper Training Centre – non siamo ancora entrati nello specifico a livello tecnico.