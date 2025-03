Ilgiorno.it - Nasce la rete degli ospedali a cinque cerchi

Troppe volte negli ultimi anni la Valtellina si è lamentata di venire trascurata dal punto di vista della sanità, una situazione destinata a cambiare in occasione delle Olimpiadi con Sondalo che sarà promosso a ospedale acon il Niguarda di Milano. Unache comprenderà tre policlinici, 18 stazioni mediche, 15 mezzi di soccorso di base, tre elicotteri, 70 medici, 90 infermieri, 230 soccorritori, 70 controllori. Un sistema complesso il cui funzionamento è stato svelato da Alberto Zoli (nella foto), medical care manager di Lombardia Giochi Olimpici Invernali Mico 2026, nel corso di un’audizione in Commissione Olimpiadi e Welfare a Milano. "L’assistenza sarà diffusa, come i luoghi di gara, e ruoterà attorno ai policlinici (a Milano, Livigno e Bormio), all’ospedale olimpico, che sarà il Niguarda con il polo anche di Sondalo, e alle medical station nei luoghi di gara - ha spiegato.