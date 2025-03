Agi.it - Nasce "Che je famo fà", un canale di appuntamenti per bambini pensato dai genitori

AGI - UnInstagram ricco diculturali perdaper i. Si chiama ironicamente “Che jefa'?” e ogni fine settimana evidenzia con dei post gliperda 0 anni ai 99 anni della Capitale. Roma, infatti, è tra le città europee con la più vasta offerta culturale, spesso gratuita, perma cercare tra centinaia di siti è un impegno che a ogni genitore costerebbe in media 5-6 ore settimanali. Un tempo infinito nella ingarbugliata quotidianità familiare. Da qui l'idea di un gruppo didi segnalare con un calendario le cose più interessanti del weekend in tutti i 15 municipi di Roma. Tantissimi iromani, fuori sede ed expat che scrivono per ringraziare dell'opportunità servizio, suggerimenti, consigli e per aver creato qualcosa di cui avevano bisogno.