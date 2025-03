Lettera43.it - Nasa, i due astronauti bloccati nello Spazio torneranno sulla Terra martedì

Leggi su Lettera43.it

Sta per finire l’odissea di Butch Wilmore e Suni Williams, i duedellada nove mesi. Arrivati a giugno a bordo della capsula Starliner di Boeing, avrebbero dovuto rimanere in orbita poco più di una settimana ma, a causa di una serie di guasti e malfunzionamenti, non sono riusciti a tornare. Ora che la missione Crew-10 è arrivata alla Stazione spaziale internazionale, potranno finalmente fare ritorno. Laha annunciato che rientreranno18 marzo 2025 a bordo della capsula Crew Dragon di SpaceX. Con loroanche i duedella missione Crew-9, ovvero lo statunitense Nick Hague e il russo Alexandr Gorbunov. L’ammaraggio è previsto al largo delle coste della Florida alle 17.57 ora locale..@will provide live coverage of Crew-9’s return to Earth from the @SpaceStation, beginning with @SpaceX Dragon hatch closure preparations at 10:45pm ET Monday, March 17.