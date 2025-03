Spazionapoli.it - Napoli, tutti gli azzurri i convocati dalle nazionali: l’elenco completo

Leggi su Spazionapoli.it

Ilha condiviso i nomi dii calciatori della rosa che sono statirispettiveArriva proprio in questi minuti il comunicato social delcondettagliato dei calciatori della rosa azzurra,rispettive. Sono ben 12 i giocatori che lasceranno il ritiro di Castel Volturno per i prossimi 10 giorni circa, consentendo ad Antonio Conte di lavorare con la metà dei propri uomini. Non un momento ideale per perdere il ritmo dell’allenamento con il tecnico leccese, specie dopo i recenti risultati.Ma quali saranno i giocatori delche sono statirispettive? Si parte da quelli italiani: Di Lorenzo, Politano, Raspadori, Buongiorno e Meret hanno ricevuto la chiamata di Luciano Spalletti per le due gare contro la Germania del 20 e del 23 marzo.