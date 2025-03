Napolipiu.com - Napoli, serve una scossa: Conte deve ritrovare la fluidità di manovra

unaladi">Ilha perso un’occasione importante con il pareggio a Venezia, lasciando altri punti per strada in una corsa scudetto che si complica sempre di più. Come sottolineato da Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport, la squadra diha provato in tutti i modi a segnare, ma manca quelladiche l’aveva caratterizzata nella prima parte della stagione.La sensazione è che ilsia stanco, e che il periodo di sosta per le Nazionali possa essere l’occasione giusta per ricaricare le energie in vista dello sprint finale. I numeri dell’ultimo mese e mezzo sono chiari: cinque pareggi, una vittoria e una sconfitta, un rendimento che impone una svolta immediata.Sacchi, però, riconosce il valore del lavoro di: nonostante le difficoltà e le cessioni invernali, ilha comunque costruito una piccola impresa sportiva.