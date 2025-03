Napoli rinnovo in vista per Juan Jesus | decisione voluta da Conte

Leggi su Dailynews24.it

Ilha scelto di prolungare il contratto di, il cui accordo con il club era in scadenza a fine stagione. Laè stata presa su indicazione di Antonio, che considera il difensore brasiliano una pedina utile per la prossima annata. Come riportato da Il Mattino, il nuovo contratto avrà durata .L'articoloinperda