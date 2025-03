Rompipallone.it - Napoli, nessuno come te: disastri Inter e Juve, il dato è clamoroso

Ilprimeggia in una speciale classifica: la squadra di Antonio Conte è la prima. Un disastro le milanesi e laNove giornate al termine del campionato ed ormai le posizioni sono consolidate. O, quantomeno, sembra abbastanza chiaro cosa ci potremo aspettare da qui fino all’ultimo turno di campionato.– ma anche l’Atalanta è ancora in gioco – si giocheranno lo scudetto con i nerazzurri che hanno un vantaggio di non poco conto.Grande la bagarre, invece, per il quarto posto, ultimo a qualificare per la Champions League, ma anche per la qualificazione all’Europa League. Dal Bologna al Milan, sei squadre racchiuse in appena sei punti: ci sarà da lavorare ed ogni punto sarà praticamente vitale per le squadre in lotta.Per quanto riguarda la salvezza, invece, con il Monza quasi spacciato, sono cinque le squadre in sei punti ma anche il Verona ed il Como non possono essere considerate salve a tutti gli effetti.