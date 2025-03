Sport.quotidiano.net - Napoli, il mezzogiorno non è mai di fuoco. E il sogno scudetto si allontana

, 17 marzo 2025 - Biviodoveva essere e bivio(forse) è stato, ma nella direzione opposta a quella ipotizzata dai più: la 29esima giornata di Serie A segna un primo strappo in classifica nel giorno in cui ilfaceva visita al Venezia penultimo e l'Inter era ospitata dall'Atalanta, a sua volta non lontana dalla vetta. Complice lo scontro durissimo tra le due nerazzurre nel mai banale teatro del Gewiss Stadium e il precedente match sulla carta meno ostico dei partenopei al Penzo, tutto lasciava presagire un sorpasso dei ragazzi di Antonio Conte in testa alla graduatoria. Invece i colpi di scena non mancano e il primo, il più clamoroso, si consuma a ora di pranzo:fermato dallo 0-0 da un Venezia che soffre, sì, ma legittima il punto strappato, forse inutile ai fini di un salvezza comunque complicata, anche con qualche coraggiosa sortita offensiva.