Napoli così Topolino minaccia ed estorce soldi ai passanti La denuncia | Ha anche un coltello – Il video

«Ci stanno arrivando tantissime segnalazioni di questo soggetto che, travestito daeddenaro a turisti e cittadini che si fanno le foto con lui». Arlo sui social è il deputato Avs, Francesco Borrelli. «In alcuni– si legge nel post Instagram – gli utenti affermano che l’uomo siaarmato di». Negli ultimi giorni – scrive il Mattino – numerosi cittadini hannoto – sia online, che offline – la presenza di un individuo travestito dal personaggio Disney che si aggira nella zona di via Toledo, a, avvicinando iper scattare foto, per poi pretendere denaro in modo insistente e spesso aggressivo. «Chiederò che si avvii un’indagine per chiarire la vicenda e, se le accuse dovessero essere confermate, si proceda con una pena adeguata – continua Borrelli -.