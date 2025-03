Spazionapoli.it - Napoli, arriva un appello a Manna: l’iniziativa utile allo Scudetto

del talent scout Fratini in vista di-Milan.in diretta radio il messaggio asulla ‘ricetta’ per il quarto Scudetto.Dopo il pareggio di Venezia, è calato l’entusiasmo a. L’Inter è approdata nuovamente in cima alla classifica e gli azzurri sono chiamati a non commettere più errori se vogliono continuare a sognare il quarto scudetto.Intanto, un consiglio per il Dsda Michele Fratini, noto talent scout ospite in studio a “Radio Marte” nel corso di “Marte Sport Live“., Fratini a: “Allenamento allo stadio Maradona!”Fratini ha consigliato un allenamento a porte aperte allo stadio Maradona:“Aprite i cancelli durante gli allenamenti. Non si può a Castel Volturno? Fatelo allo Stadio Maradona! Occorre organizzare un allenamento a porte aperte, la prossima settimana, prima del Milan.