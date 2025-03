Puntomagazine.it - Napoli Arenella: nasconde due telecamere in una stanza per spiare le coppiette in intimità.

Duenelladi una struttura ricettiva. Una inquadrava il letto e l’altra la doccia. Denunciato il titolareNei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha denunciato un 38enne napoletano con precedenti di polizia per diffusione di riprese e registrazioni fraudolente. Darne notizia una comunicazione della Questura diIn particolare, gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in una struttura ricettiva in zonapoiché una coppia aveva segnalato la presenza di duenellain cui era ospite.I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, sono stati avvicinati dalla coppia ed hanno riscontrato la presenza delle due. Nello specifico, una di queste inquadrava il letto, mentre l’altra la doccia.