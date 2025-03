Ilrestodelcarlino.it - Napoli amara L’ex Pullen punisce la Virtus

BASKET 93BOLOGNA 88 BASKET: Pangos 11,25, Woldetensae 6, Zubcic 25, Totè 7; Treier, De Nicolao 2, Egbunu 7, Saccoccia; Acunzo ne, Fiodo ne, Dut Biar ne. All. Valli.BOLOGNA: Pajola 5, Cordinier 9, Belinelli 13, Akele 1, Diouf 11; Zizic 8, Tucker 6, Shengelia 12, Hackett 3, Morgan 8, Polonara 10; Holiday ne. All. Ivanovic. Arbitri: Lo Guzzo, Perciavalle, Lucotti. Note: parziali 20-20, 44-44, 69-66. Tiri da due:13/26;19/35. Tiri da tre: 17/35; 9/20. Tiri liberi: 16/19; 23/28. Rimbalzi: 26; 35. Fuga mancata. Lacade ae spreca l’occasione di staccare Brescia, tenere a distanza Trapani e Trento e di conquistarsi il primo posto solitario in classifica, al momento condiviso con le tre rivali. Il testacoda digioca un brutto scherzo alla formazione di Dusko Ivanovic che fallisce una grande occasione e scivola lontano dal fortino della Segafredo Arena.