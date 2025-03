Puntomagazine.it - Napoli: 10 DASPO emessi contro tifosi violenti durante manifestazioni sportive

: 10 provvedimenticomportamentiIl Questore diha adottato 10 provvedimenti di divieto di accesso alle), istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura.In particolare, un, della durata di un anno, è stato emesso nei confronti di un tifoso partenopeo che, in occasione della partita-Atalanta, disputatasi lo scorso 3 novembre presso lo stadio “Diego Armando Maradona”, era stato denunciato per scavalcamento in occasione di.Altri 3 provvedimenti, della durata da uno a cinque anni, sono stati, invece, adottati nei confronti di altrettanti soggetti, di età compresa tra i 35 e i 50 anni, che,un corteo didella squadra di calcio “F.